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Происшествия

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В Ростове-на-Дону следователями полиции в суд направлено уголовное дело о вымогательстве

Следователями следственной части Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в вымогательстве, группой лиц по предварительному сговору.

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