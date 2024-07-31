В Риме вспыхнул сильный пожар

Крупный пожар в районе холма Монте-Марио в Риме локализован, 31 июля сообщает газета Reppubblica. Из-за быстрого распространения пожара власти эвакуировали людей из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров, из офиса телеканала RAI, из офисов и жилых домов на близлежащих улицах.