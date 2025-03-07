Бояре против царя

Фотография Николая Романова, сделанная после его отречения в 1917 году в Царском Селе Критическое положение германского блока Четверной союз (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя) был на грани развала и поражения.
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