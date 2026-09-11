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Кадры рукопожатия Путина и бортпроводницы "взорвали" соцсети Индии

Кадры рукопожатия Путина и бортпроводницы "взорвали" соцсети Индии

Российский лидер прибыл в Нью‑Дели для участия в саммите БРИКС В индийских соцсетях стремительно набрали популярность кадры с Владимиром Путиным, снятые после его прибытия в Нью‑Дели.

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