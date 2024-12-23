Стало известно о создании группы для бразильских наемников ВСУ

Бразильские наемники, в том числе бывшие военные и полицейские, создали группу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ради вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).