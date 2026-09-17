Тедеско об увольнении из «Болоньи» после 4 матчей: «Меня замечательно приняли в городе – хотелось отплатить за теплоту. Я очень расстроен, люди заслуживают большего»

Доменико Тедеско высказался после увольнения из «Болоньи». 41-летний специалист покинул пост главного тренера итальянского клуба после четырех матчей (1 ничья и 3 поражения).
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