Польский «волонтёр»: украинские военные удручены тем, что поставляемые Западом образцы техники горят как спички

В польской прессе вышла статья, в которой рассказывается о положении дел в украинской армии. Причём делает это не среднестатистический польский обозреватель, который и на Украине-то, возможно, никогда не был, а «волонтёр» - фактически наёмник, который доставляет оборудование и другие грузы для украинских войск, в составе которых немало и поляков.
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