В Сербии извлекли из Дуная обломки корабля, потопленного во время войны

Власти Сербии впервые за долгое время вызволили из Дуная один из более чем 200 затонувших кораблей, которые военно-морские силы нацистской Германии затопили в реке в августе 1944 года, сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич.