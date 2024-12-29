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«Требование мэрии не получали» – в СГК ответили на штрафные претензии по концессии

«Требование мэрии не получали» – в СГК ответили на штрафные претензии по концессии

Мэрия Новосибирска накануне сообщила, что направила ООО «НТСК» («дочка» СГК) требование об уплате штрафа за каждое неисполненное обязательство по созданию или реконструкции объекта теплоснабжения в рамках концессионного соглашения на 2023 год.

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