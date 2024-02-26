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Названы обстоятельства нападения двухметровой акулы на женщину: “cплошная красная кровь”

Женщина подверглась нападению акулы недалеко от залива Джуриен в Западной Австралии. Представитель службы скорой помощи Сент-Джона сообщил, что две спасательные бригады отправлены в город в 220 км к северу от Перта Фото: freepik.

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