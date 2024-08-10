Повел себя отвратительно: Распутина раскрыла правду о подлости Зеленского из прошлого

Владимир Карпов

Что бы кто ни говорил, но у Зели однозначно есть большой талант всё время беззастенчиво вешать всему укро-народу и всему миру лапшу на уши, а также безудержное маниакальное страстное стремление быть известной знаменитостью во всём мире, быть известнейшим политиком мирового масштаба и стать богатейшим человеком любым всевозможным способом ...!!! Одного он не понимает - именно это и доведёт его омерзительную фигуру до краха !!!