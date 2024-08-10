Вот уже не первый год президент* Украины Владимир Зеленский из кожи вон лезет, чтобы доказать гражданам Незалежной верность стране и сомнительным идеалам, которые он так активно продвигает в мировом пространстве.
Повел себя отвратительно: Распутина раскрыла правду о подлости Зеленского из прошлого
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Лев Добрый
Хохлы сами развалили свою страну, правда руками наркомана-делитанта, которому доверили пост президента страны!😱👈😜
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17 час.
Владимир Карпов
Что бы кто ни говорил, но у Зели однозначно есть большой талант всё время беззастенчиво вешать всему укро-народу и всему миру лапшу на уши, а также безудержное маниакальное страстное стремление быть известной знаменитостью во всём мире, быть известнейшим политиком мирового масштаба и стать богатейшим человеком любым всевозможным способом ...!!! Одного он не понимает - именно это и доведёт его омерзительную фигуру до краха !!!
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16 час.
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