Мирная жизнь и сражения насмерть в трейлере изометрической ролевой игры в ж...

Мирная жизнь и сражения насмерть в трейлере изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling WorldThermite Games и FireWo Games представили новый трейлер китайской RPG The Bustling World, раскрывающий особенности этой амбициозной игры с открытым миром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)