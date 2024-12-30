Мирная жизнь и сражения насмерть в трейлере изометрической ролевой игры в ж...

Мирная жизнь и сражения насмерть в трейлере изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling WorldThermite Games и FireWo Games представили новый трейлер китайской RPG The Bustling World, раскрывающий особенности этой амбициозной игры с открытым миром.