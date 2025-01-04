Юрий Кот Андрей Медведев берет правдой, как всегда, по фактам: "В декабре минувшего уже, 2024 года, исполнилось 110 лет с момента опубликования работы тов.
Давайте поговорим честно о наследии Ленина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Монархист Кот о Ленине честно...?
Ответить
15 час.
Александр Рожков
Хорошо же поработали фальсификаторы в 90 - е! А не под руководством ли Ленина была бывшая Российская Империя - Советская Россия, которая вопреки развалу Империи, устроенной белыми, обратно собрала все, что можно было собрать в Советскую Империю?
Ответить
15 час.
Катерина
Ленин и Дзержинский для меня СВЯТЫЕ.... РОМАНТИКИ.Но "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи".
Ответить
15 час.
Свежие комментарии