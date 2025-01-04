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Закон и Порядок

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Давайте поговорим честно о наследии Ленина

Давайте поговорим честно о наследии Ленина

Юрий Кот Андрей Медведев берет правдой, как всегда, по фактам: "В декабре минувшего уже, 2024 года, исполнилось 110 лет с момента опубликования работы тов.

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Комментарии
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Александр Рожков
Монархист Кот о Ленине честно...?
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15 час.
Александр Рожков
Хорошо же поработали фальсификаторы в 90 - е!  А не под руководством ли Ленина была бывшая Российская Империя - Советская Россия, которая вопреки развалу Империи, устроенной белыми, обратно собрала все, что можно было собрать в Советскую Империю?
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15 час.
Катерина
Ленин и  Дзержинский  для  меня   СВЯТЫЕ.... РОМАНТИКИ.Но &quot;Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи&quot;.
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15 час.

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