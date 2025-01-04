Давайте поговорим честно о наследии Ленина

Александр Рожков

Хорошо же поработали фальсификаторы в 90 - е! А не под руководством ли Ленина была бывшая Российская Империя - Советская Россия, которая вопреки развалу Империи, устроенной белыми, обратно собрала все, что можно было собрать в Советскую Империю?