Окрошка на воде набирает популярность: простой рецепт от шеф-повара

Похоже, вечный спор о том, на чем готовить окрошку, получил неожиданное продолжение. Если раньше чаще обсуждали квас и кефир, то в этом сезоне пользователи кулинарных сервисов заметно чаще интересуются рецептами на обычной воде.
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