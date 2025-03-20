Русский мужик достал наган после того как увидел чем занимаются иностранцы возле детского сада, позже они же напали на сотрудников полиции

Эта всё наша толерантность к диким инородцам, думали что показав им свою слабость, в виде законов, на которые они ложили, изменит ситуацию в лучшую сторону. Это не люди, их поступки по другому не назовешь и мы с ними и дальше продолжаем играться, история геноцида 90ых нас так ни чему и не научила, забыли ?!

Владимир Никитин

Объясняю - есть оружие, появление в руках которого уже признаки намерения, есть выстрел (вверх) - признак угрозы жизни, есть мигрант, против которого эта угроза осуществилась ... А дальше догадывайтесь, какие статьи применят!!! Особенно, если диаспора постарается! Это наше "левосудие". Развитие событий в процессе я Вам объяснил, НО ... Только у нас в стране существует народная мудрость - Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло... Остаётся надеяться, что повернёт туда, куда правильно будет!!!