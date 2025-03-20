Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русский мужик достал наган после того как увидел чем занимаются иностранцы возле детского сада, позже они же напали на сотрудников полиции

Русский мужик достал наган после того как увидел чем занимаются иностранцы возле детского сада, позже они же напали на сотрудников полиции

Avia.pro - СМИ Оренбург, обычно тихий и размеренный город, на днях оказался в эпицентре дикой истории, от которой волосы встают дыбом.

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Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Эта всё наша толерантность к диким инородцам, думали что показав им свою слабость, в виде законов, на которые они ложили, изменит ситуацию в лучшую сторону. Это не люди, их поступки по другому не назовешь и мы с ними и дальше продолжаем играться, история геноцида 90ых нас так ни чему и не научила, забыли ?!
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5 час.
Владимир Никитин
Объясняю - есть оружие, появление в руках которого уже признаки намерения, есть выстрел (вверх) - признак угрозы жизни, есть мигрант, против которого эта угроза осуществилась ... А дальше догадывайтесь, какие статьи применят!!! Особенно, если диаспора постарается! Это наше &quot;левосудие&quot;. Развитие событий в процессе я Вам объяснил, НО ... Только у нас в стране существует народная мудрость - Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло... Остаётся надеяться, что повернёт туда, куда правильно будет!!!
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3 час.
ВН
Владимир Никитин
.. в стойло к ишакам вместо самки!
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3 час.
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