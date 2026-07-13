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Трушечкин прокомментирует матч Испании и Франции в полуфинале ЧМ, Шнякин – игру Англии и Аргентины, Неценко – матч за 3-е место

« Матч ТВ » назвал комментаторов предстоящих матчей ЧМ-2026 . Роман Трушечкин назначен на полуфинальную игру турнира между сборными Испании и Франции .

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