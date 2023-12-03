Рынок золота — 2024: прогнозы и ожидания

Основатели Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов проанализировали, какие факторы сейчас влияют на движение золота, как инвестировать в драгоценный металл и что будет с ценой на золото в новом году В 2023 году золото обгоняет индекс S&P 500 по доходности, а в октябре на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке впервые с 1 августа цена на золото превысила $2000 за унцию.