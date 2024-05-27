В Пермском крае резко снизились цены на загородные дома

Пермский край вошел в топ-10 регионов РФ по снижению стоимости загородных домов. В апреле цены на них, по сравнению с мартом 2024 года, в регионе в среднем упали на 9%, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование аналитиков платформы «Авито Недвижимость».