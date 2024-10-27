Петербургские автомобилисты могут оплатить парковочное место с помощью СМС

Услуга доступна для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 Пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» сообщает, что автомобилисты Северной столицы могут оплатить парковочное место с помощью СМС-сообщений на короткий номер 3065.