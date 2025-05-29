БлокнотРУ На днях между Россией и Украиной состоялся обмен пленными: 1000 на 1000. Большинство российских СМИ проигнорировали очередную поделку укро-пропаганды по Геббельсу: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят».
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