Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Султангареева
    Какие мерзкие рожи! Вечно продажные халявщики!«Три года мы не е...
  • АндрейБорков
    А что, первый раз что ли? Этот Вучич еще тот хмырь. И нашим и вашим, это его образ и жизни и действий. Это прототип П...«Вучич пытается у...
  • Геннадий Сытник
    Я тебе неоднократно писал, что если ты чего то не видел или не хотел видеть, то это не значит, что этого нет в природе.Даёшьривалюцию! Т...

«Три года мы не ели шоколада»: об «ужасах российского плена» рассказали освобождённые украинцы

«Три года мы не ели шоколада»: об «ужасах российского плена» рассказали освобождённые украинцы

БлокнотРУ На днях между Россией и Украиной состоялся обмен пленными: 1000 на 1000. Большинство российских СМИ проигнорировали очередную поделку укро-пропаганды по Геббельсу: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
А х ты ж, ёрш твою м еть_ шоколаду они три  года не ели, а в хотелках видно лобстеры и пломбир на десерт!..... Узколобые друшлагоносцы!
Ответить
11 час.
юф
юра федулов
Нажирайтесь скорее, пока вас не отправили на ЛБС, где вам Бендера кормить будет в аду.
Ответить
10 час.
Тамара Султангареева
Какие мерзкие рожи! Вечно продажные халявщики!
Ответить
11 мин.
наверх