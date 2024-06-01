G7 и ЕС захотели ввести санкции против использующих аналог SWIFT банков

Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против использующих СПФС ЦБ России банков Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз начали обсуждать введений санкций против банков третьих стран, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ.
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