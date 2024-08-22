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Преданы хозяину и чистоплотны: 10 самых умных пород кошек

Преданы хозяину и чистоплотны: 10 самых умных пород кошек

Выбираем питомца по характеру Если у вас есть дети, и вы решили завести кошку, то наверняка задумывались о том, какие породы будут особенно интересны в общении и спокойно отреагируют на все шалости ребенка.

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Комментарии
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А
Анна
Лучше всех обычные кошки.И умны,и находчивы,и преданны,и с детьми управятся и с собаками разберутся,и хозяина защитят и добытчики и ловцы великолепные.У нас кот здоровую рыбину припер и на крыльцо положил.Другой кот белку притащил и дятла.Обычные-черный кот и серый.А мать трехцветная.
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