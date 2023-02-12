Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Дэмиан Лиллард: «Джош Харт откажется от опции продления в нынешнем контракте»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард объяснил, почему клуб обменял защитника Джоша Харта в «Нью-Йорк» перед дедлайном.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх