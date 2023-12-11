Сделка Российской Федерации и Саудовской Аравии в деле снижения объемов добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит элиты Соединенных Штатов выступить в поддержку бывшего президента Дональда Трампа.
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