Бывшую главу регионального отделения «Движения первых» осудили за миллионные хищения

В Екатеринбурге суд приговорил экс-главу свердловского «Движения первых» В Екатеринбурге суд приговорил бывшую главу свердловского «Движения первых» Наталью Ермаченко к трем с половиной годам колонии общего режима за хищения более 4,7 миллиона рублей.