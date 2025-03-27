Бывшую главу регионального отделения «Движения первых» осудили за миллионные хищения

В Екатеринбурге суд приговорил экс-главу свердловского «Движения первых» В Екатеринбурге суд приговорил бывшую главу свердловского «Движения первых» Наталью Ермаченко к трем с половиной годам колонии общего режима за хищения более 4,7 миллиона рублей.
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