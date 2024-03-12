Тарасова публично назвала виноватого в приеме допинга Валиевой — мог дать только тренер

Наставница олимпийских чемпионов сделала смелое заявление. Татьяна Тарасова Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressВ феврале Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Камилы Валиевой и признал спортсменку виновной в приеме запрещенного препарата.
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