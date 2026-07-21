«Ъ»: Минсельхоз РФ предложил аграриям перейти на печное топливо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Министерство сельского хозяйства России запросило у профильных региональных ведомств информацию о потенциальном интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы от 0,3 ло 0,9% и печного топлива.
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