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Татар-информ

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«Ъ»: Минсельхоз РФ предложил аграриям перейти на печное топливо

«Ъ»: Минсельхоз РФ предложил аграриям перейти на печное топливо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Министерство сельского хозяйства России запросило у профильных региональных ведомств информацию о потенциальном интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы от 0,3 ло 0,9% и печного топлива.

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