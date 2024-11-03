Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, баллотирующийся снова на пост главы государства от республиканцев, заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года.
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