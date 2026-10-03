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Аргументы недели

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Логистический паралич незалежной: как ВС РФ наращивают мощь ударов по транспортной сети киевского режима

Логистический паралич незалежной: как ВС РФ наращивают мощь ударов по транспортной сети киевского режима

Западные медиа забили тревогу, и на этот раз для паники есть вполне объективные причины. Всего за три дня транспортные артерии украинской столицы подверглись шести целенаправленным атакам ВС РФ по киевскому нацистскому режиму.

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Геннадий Бережнов

Если бы было в Киеве вменяемое руководство, выбранное народом, то разрушение городов оно бы не допустило. А Клоун это ставленник ЕС и США и всё равно что происходит. Вещи собраны, деньги за рубежом и в любое время улетит и не вернётся!