"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова

А зачем человека в клетку сажать, как Степана Разина. Дикость. Он что, опасный преступник. Иванова в клетку не посадили.

Алексей Горшков

Я, как следователь в прошлом, ОЧЕНЬ удивляюсь - КАК Царёв может какие-то выводы делать - он что, уголовное дело читал? И ещё - как следователь - УДИВЛЁН: КАК человек,отрицающий вину, сдаёт подельников? Если СОТРУДНИЧАЕТ со следствием - значит виноват - по-моему так! Впрочем - я тоже материалов уголовного дела не знаю...