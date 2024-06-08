Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов так и не получил смягчения меры пресечения, на чём настаивало даже следствие.
"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова
Комментарии
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Василий Топчий
Так оно и есть.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
А зачем человека в клетку сажать, как Степана Разина. Дикость. Он что, опасный преступник. Иванова в клетку не посадили.
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8 час.
Алексей Горшков
Я, как следователь в прошлом, ОЧЕНЬ удивляюсь - КАК Царёв может какие-то выводы делать - он что, уголовное дело читал? И ещё - как следователь - УДИВЛЁН: КАК человек,отрицающий вину, сдаёт подельников? Если СОТРУДНИЧАЕТ со следствием - значит виноват - по-моему так! Впрочем - я тоже материалов уголовного дела не знаю...
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5 час.
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