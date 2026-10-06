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Жительницу Ставрополья ждёт суд за махинации с получением соцвыплат

Жительницу Ставрополья ждёт суд за махинации с получением соцвыплат

Прокуратура Нефтекумского района утвердила обвинение в отношении 29-летней гражданки по статье о мошенничестве с соцвыплатами.

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