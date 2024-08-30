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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown представили пост-релизный план контента Nacon и KT ...

Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown представили пост-релизный план контента Nacon и KT ...

Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown представили пост-релизный план контентаNacon и KT Racing опубликовали видео, в котором представлено содержимое Test Drive Unlimited: Solar Crown после запуска, в частности четыре сезона, которые составят первый год гоночной игры, и Solar Pass, который, по всей видимости, будет… источник#Nacon.

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