Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown представили пост-релизный план контента Nacon и KT ...

Создатели Test Drive Unlimited: Solar Crown представили пост-релизный план контентаNacon и KT Racing опубликовали видео, в котором представлено содержимое Test Drive Unlimited: Solar Crown после запуска, в частности четыре сезона, которые составят первый год гоночной игры, и Solar Pass, который, по всей видимости, будет… источник#Nacon.