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Песков: 60 суток перемирия Киеву нужны не для выборов, а чтобы залечить раны

Песков: 60 суток перемирия Киеву нужны не для выборов, а чтобы залечить раны

Перемирие на 60 суток, о котором просит Киев якобы для проведения выборов, на самом деле нужно Украине, чтобы залечить раны и продолжить конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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