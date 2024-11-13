13 ноября – День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России Свой профессиональный праздник сегодня отмечают военнослужащие, обладающие особым статусом.
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13 ноября – День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России Свой профессиональный праздник сегодня отмечают военнослужащие, обладающие особым статусом.
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