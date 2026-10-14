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Газета.ру

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Пашинян предложил обмен территориями с Азербайджаном

Пашинян предложил обмен территориями с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил урегулировать вопрос анклавов и эксклавов на границе с Азербайджаном через обмен территориями равной площади.

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