Чем глубже демографический кризис на Украине, тем больше она рискует утратить свою жизнеспособность как государства — таков результат исследования Энтони Токарза из Института Куинси (США), проделавшего нехитрую математическую работу с известными данными.
Для Украины не осталось рецептов демографического выживания
Комментарии
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Житель Империи
Там быстрее рецепты демографического уничтожения (до последнего украинца), чем демократического выживания! Такие дебилы как фашист корчинский, сам отсиживаясь в глубоком тылу, предлагает начать забирать четырнадцатилетних, потому, что они уже могут держать автомат!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Коэффициент рождаемости в РФ на 2024 год всего-то 1,31.Хуже,чем на Украине. И расти он не будет, нет никаких предпосылок.
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8 час.
Иван Ураганов
В России тоже рождаемость не блещет,идёт импортозамещение азиатами.
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7 час.
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