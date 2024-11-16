Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хмель
    Мне кажется наиболее действенный метод лечения этой заразы разработал и описал в своей книге знаменитый Поль Брэгг. К...В Абхазии раскрыл...
  • Vladimir Vlasov
    Зачем штатам такие союзнички. Как только запахнет жаренным, они разбегутся, как крысы с корабля, как это было во 2-ю ...Болтон: Трамп мож...
  • Владимир Байков
    Снять с довольствия. Всё сами,сами.В Абхазии раскрыл...

Для Украины не осталось рецептов демографического выживания

Для Украины не осталось рецептов демографического выживания

Чем глубже демографический кризис на Украине, тем больше она рискует утратить свою жизнеспособность как государства — таков результат исследования Энтони Токарза из Института Куинси (США), проделавшего нехитрую математическую работу с известными данными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
Там быстрее рецепты демографического уничтожения (до последнего украинца), чем демократического выживания! Такие дебилы как фашист корчинский, сам отсиживаясь в глубоком тылу, предлагает начать забирать четырнадцатилетних, потому, что они уже могут держать автомат!
Ответить
10 час.
Владимир Алтайцев
Коэффициент  рождаемости в  РФ  на 2024  год  всего-то  1,31.Хуже,чем на  Украине. И расти  он  не будет, нет никаких предпосылок.
Ответить
8 час.
Иван Ураганов
В России тоже рождаемость не блещет,идёт импортозамещение азиатами.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх