Для Украины не осталось рецептов демографического выживания

Житель Империи

Там быстрее рецепты демографического уничтожения (до последнего украинца), чем демократического выживания! Такие дебилы как фашист корчинский, сам отсиживаясь в глубоком тылу, предлагает начать забирать четырнадцатилетних, потому, что они уже могут держать автомат!