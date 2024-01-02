Прошедшая ночь в Москве стала рекордно холодной

Во вторник на ВДНХ столбики термометров опускались до минус 20,2 градуса.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
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