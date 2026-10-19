ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Акция протеста проходит у Лувра, доступ в музей заблокирован. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на руководство музея и профсоюзы.
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