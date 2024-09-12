В США заявили о нежелании Трампа идти против Путина

Слова кандидата в президента США Дональда Трампа о желании остановить конфликт на Украине, сказанные в ходе дебатов с оппонентом от демократов Камалой Харрис, демонстрируют то, что он не хочет идти против позиции российского лидера Владимира Путина.
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