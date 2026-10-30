Юморные рассказы — Тётя Зина занимается тяжёлой атлетикой, — сказала Лена. — Ей нужна советская чугунная гиря.
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Не удивительно. Посылки действительно путешествуют по России, как настоящие туристы. Причем с одного сортировочного пункта в Подмосковье посылку везут в другой город для еще одной сортировки через город, в который посылку должны доставить. Видимо за это самый главный начальник почты России в прошлом году выписал себе премию в 94 миллиона наших трудовых рублей
Вообще-то чугун хрупкий материал.