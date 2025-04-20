Икона "Спас Нерукотворный" укрепляет дух войск на передовой в ДНР

Войска "Центр" получили копию иконы "Спас Нерукотворный". Передача состоялась в комплексе "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике, икона станет войсковым символом, духовно поддерживая бойцов на передовой, отметил иерей Роман Чебоненко.
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