Папа римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку

России необходимо возобновить участие в зерновой сделке, в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки, заявил папа римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
России необходимо возобновить участие в зерновой сделке, в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки, заявил папа римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
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