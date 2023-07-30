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Папа римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Папа римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку

России необходимо возобновить участие в зерновой сделке, в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки, заявил папа римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

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