Путин посоветовал силовикам искусственный интеллект. Чтобы он помогал им в расследованиях

Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и российским силовым ведомствам изучить практику применения искусственного интеллектаКак сообщается на сайте президента, по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин составил список поручений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии