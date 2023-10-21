Во Владимире назвали 7 мест для установки стелы «Город трудовой доблести»

После присвоения Владимиру звания «Город трудовой доблести» началась разработка концепции стелы.20 октября мэр Владимира Дмитрий Наумов обсудил с представителями «Российского военно-исторического общества» концепцию стелы «Город трудовой доблести».
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