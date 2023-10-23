Глава СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства

В социальных медиа мужчина разместил в сети Интернет в комментариях одной из публикаций аудиозаписи и текстовые сообщения, содержащие признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности.
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