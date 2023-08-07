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Трамп попросит сменить судью и место суда в деле о штурме Капитолия

Трамп попросит сменить судью и место суда в деле о штурме Капитолия

С ходатайством о смене судьи в деле о штурме Капитолия 2021 года и о переносе судебного процесса в другое место выступит команда бывшего президента США Дональда Трампа, заявил сам экс-президент 7 августа на своей странице в соцсети Truth Social.

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