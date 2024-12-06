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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VI Д...

Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VI Д...

Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VIДебютному трейлеру криминального боевика с открытым миром GTA VI накануне исполнился год, а следующую презентацию Rockstar Games анонсировать не спешит.

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