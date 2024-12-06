Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VI Д...

Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VIДебютному трейлеру криминального боевика с открытым миром GTA VI накануне исполнился год, а следующую презентацию Rockstar Games анонсировать не спешит.
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