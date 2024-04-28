Самые полезные травы и специи для человека

Проведены исследования, которые показали пользу самых обычных специй. Благодаря использованию трав и специй можно снизить потребление соли, которая может быть вредной для здоровья сердечно-сосудистой системы.
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