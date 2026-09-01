Спрос на бренд YEEZY увеличился на 24% после новости о концертах Уэста в России

Спрос на бренд Канье Уэста YEEZY вырос на 24% в августе по сравнению с прошлым годом на фоне обсуждения выступлений рэпера в Санкт-Петербурге.
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