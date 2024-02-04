Дзюдоисты Михаил Латышев и Адиль Османов вошли в топ-7 турнира в Париже

Дзюдоисты Михаил Латышев и Адиль Османов вошли в семерку лучших на турнире Большого шлема в Париже в 2024 году, согласно информации, предоставленной Спортивным центром подготовки национальных сборных Республики Молдова, отмечает Noi.
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